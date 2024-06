Der Dow Jones legt vorbörslich 0,1 Prozent zu, während der S&P 500 und der Nasdaq 0,15 Prozent im Plus liegen. Die Aktie von Oracle zieht um 8,8 Prozent an und gehört somit zu den grössten Gewinnern. Der US-Softwarekonzern sorgt mit hohen Buchungen für seine Programme und mit Partnerschaften für Optimismus. Der SAP -Rivale kündigte am Dienstagabend nach US-Börsenschluss in Austin (Texas) einen Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Technologie-Riesen Microsoft und dem ChatGPT-Erfinder OpenAI an, welche die Cloud-KI-Plattform des Windows-Konzerns auch auf Oracle-Datencenter erweitern soll. Ausserdem will der Suchmaschinenriese Google Oracle-Datenbanktechnik in seiner Cloudplattform anbieten.