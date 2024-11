Gestützt wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den Vereinigten Staaten. Die US-Regierung hatte am Mittwoch gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,8 Millionen Barrel gefallen seien. Analysten hatten nur einen Rückgang um 1,0 Millionen Barrel erwartet. Sinkende Reserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt sorgen in der Regel für Auftrieb bei den Ölpreisen.