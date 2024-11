Die asiatischen Märkte zeigen sich am Donnerstag angesichts der Unsicherheit über die weltweiten Konjunkturaussichten uneinheitlich. In Tokio profitierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index von einem schwachen Yen und stieg um 0,8 Prozent auf 38.445,14 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 1,0 Prozent höher bei 2690,71 Punkten. Die Stimmung der Anleger in China blieb dagegen fragil, da Investoren einen möglichen Zollkrieg durch die Politik des designierten US-Präsidenten Donald Trump befürchteten. Die Börse in Shanghai verlor 0,3 Prozent auf 3299,87 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,8 Prozent auf 3875,99 Punkte. «Japanische Aktien sind im Vergleich zu US-Aktien günstig», sagte Seiichi Suzuki von Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. Besonders stark zeigte sich der Chipausrüster Tokyo Electron mit einem Plus von 6,45 Prozent.