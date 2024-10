Allzu grosse Sprünge sind aber nicht unbedingt zu erwarten. Denn die Präsidentschaftswahl in den USA am kommenden Dienstag rückt immer mehr in den Fokus. "In den vergangenen Handelstagen haben sich die Marktteilnehmer wieder stärker in Richtung eines Trump-Sieges positioniert: Die Renditen von Staatsanleihen sind deutlich gestiegen, die Aktienmärkte tendierten freundlich." Nun warten alle darauf, was am Wahltag passiert.