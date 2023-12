Der Euro hat am Dienstagvormittag im europäischen Devisenhandel etwas geschwächelt zum Dollar. Am frühen Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0820 US-Dollar, nachdem sie am frühen Morgen bis auf 1,0804 Dollar zurückgefallen war. Am Montag zur Mittagszeit hatte der Kurs allerdings noch knapp unter 1,09 notiert.