Auch die Aktien aus dem US-Pharmasektor werden vor dem Wochenende heruntergedrückt: Die Papiere von Eli Lilly, Pfizer, Biogen, AbbVie und Merck & Co verlieren zwischen rund drei und rund vier Prozent. Noch am Donnerstag hatten Pharmawerte zeitweise zugelegt, weil Medikamente vorerst von den Aufschlägen ausgenommen worden waren. Am Freitag kündigte Trump jedoch an, dass auch für diesen Sektor bald Zölle verkündet werden könnten. «Ich denke, dass die Pharmazölle in einem Ausmass eingeführt werden, wie man es noch nie zuvor gesehen hat», sagte Trump vor Reportern an Bord der Air Force One. «Das wird in naher Zukunft angekündigt werden und wird gerade geprüft.»