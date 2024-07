Die asiatischen Börsen haben am Montag verhalten eröffnet. Die US-Zinsaussichten und die Wahlen in Frankreich verunsicherten die Anleger. Bei den französischen Wahlen haben sowohl der rechte Rassemblement National RN als auch das Linksbündnis, das am Sonntag den zweiten Platz belegte, grosse Ausgabenerhöhungen versprochen. «Mit diesem Ergebnis sehen die Märkte einer weiteren Woche mit grosser Unsicherheit entgegen. Wahrscheinlich Angst, denn es ist immer noch möglich, dass RN nächste Woche die absolute Mehrheit erlangt», sagte Carsten Brzeski, Global Head of Macro bei ING in Frankfurt. Nun liegt auch der Fokus der Anleger auf der Stichwahl am kommenden Sonntag.