Die Tokioter Börse hat vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch niedriger geschlossen. Die Anleger seien in Deckung gegangen und hofften auf neue Signale von Fed-Chef Jerome Powell am Abend über den Kurs zu einer Zinssenkung, sagten Experten. Der Nikkei-Index konnte seine Verluste zum Handelsende etwas eingrenzen und 0,3 Prozent tiefer bei 38.274,05 Punkten. Der breiter gefasste Topix sank um 0,5 Prozent auf 2729,40 Zähler. Bei den Einzelwerten ragten unter anderem die Aktien des Chipausrüsters Lasertec mit einem Plus von 14,9 Prozent heraus. Das Unternehmen hatte mit seinem Quartalsergebnis die Erwartungen übertroffen. Die Aktienmärkte in China und in mehreren anderen Ländern in Asien waren feiertagsbedingt geschlossen.