Europas Börsen gehen am Pfingstmontag mit vorsichtigen Gewinnen in die neue Woche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegt sich im frühen Handel bei 5073,16 Punkten, was ein Plus von 0,19 Prozent bedeutete. Experten rechnen am Morgen aber damit, dass der Handel zumindest bis zum Handelsstart in den USA relativ ruhig verlaufen dürfte.