Die Händler sind zunehmend davon überzeugt, dass die Fed in der zweiten Jahreshälfte die Zinsen senken wird, um einen Wirtschaftsabschwung abzuwenden. "Die Anleger gehen davon aus, dass die Bankenpleiten die Währungshüter zu Zinssenkungen zwingen, aber es ist aufgrund der hartnäckigen Inflation unwahrscheinlich, dass die Fed ihre Politik in diesem Jahr lockern wird", sagte Mansoor Mohi-uddin, Chefvolkswirt bei der Bank of Singapore.