Zwar seien am Markt die Optimisten nach wie vor in der Überzahl, meinen andere Marktbeobachter. Für weitere Avancen fehlten nun aber definitiv die Treiber. Denn die Vorgaben aus New York und Asien seien durchzogen. Vor allem aber sei für den hiesigen Markt der Dividendenabgang beim Schwergewicht Roche ein grosser Bremsklotz. Im Tagesverlauf stehen einige wenige Konjunkturdaten an, etwa die Detailhandelszahlen und Produzentenpreise in den USA. Vor allem letztere seien im Hinblick auf die Fed-Sitzung von nächster Woche von Relevanz, meinen Börsianer.