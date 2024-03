Marktteilnehmer gehen davon aus, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde den aktuellen Kurs vorerst bestätigen wird. Powell wiederum wird am Nachmittag vor dem Bankenausschuss des US-Senats erneut Rede und Antwort stehen. Sowohl in den USA als auch bei der EZB warten die Investoren weiterhin gespannt auf Signale, wann es zu ersten Zinssenkungen kommen könnte. Laut Powell stehen diese derzeit noch nicht an. Zudem werden am morgigen Freitag weitere Daten vom US-Arbeitsmarkt erwartet. Generell bekämen Anleger derzeit viele bestätigende Argumente für eine mögliche Stabilisierung der Konjunktur in den USA und Europa, sagt ein Händler. «Allerdings fehlt es an Dynamik und Indizien für eine signifikante globale Konjunkturerholung in den kommenden Handelsmonaten.» Vor allem die exportlastigen Branchen in Europa seien auf Impulse aus den USA und China angewiesen.