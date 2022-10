Experten trauen den Daten am Nachmittag zu, den Markt in die eine oder andere Richtung zu schieben. Dass viele Aktienindizes aktuell in Sichtweite ihrer bisherigen Jahrestiefs (SMI: 10'015 Pkt) notieren, werten einige Beobachter als "denkbar ungünstigste Voraussetzung für die Aufnahme solch entscheidender Daten", wie in einem Kommentar steht. "Zudem halten die Turbulenzen an den Anleihe- und Devisenmärkten die Anleger rund um den Globus in Atem." Sollten die Preisdaten dagegen langsamer gestiegen sein, dürften die Kurse an den Aktienmärkten deutlich steigen. Hierzulande hat sich derweil der Preisanstieg für Unternehmen erneut etwas abgeschwächt.