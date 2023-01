Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,41 Prozent höher geschätzt. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwochabend nach einer schwachen Startphase sogar noch leicht im Plus. Somit sind die Vorgaben aus New York positiv. Und die Chancen sind intakt, dass in den SMI wieder Bewegung kommt. Am Dienstag (unverändert) und Mittwoch (-0,01%) trat der Index auf der Stelle.