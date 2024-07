Bereits am Nachmittag könnte der Markt dann aber deutlicher in Bewegung kommen. Dann beginnt die Anhörung von Fed-Chef Jerome vor dem Bankenausschuss des Senats. Börsianer werden einmal mehr versuchen, den Termin der Zinswende in den USA herauszuhören. Aber: «Dieses Unterfangen wird wohl erfolglos bleiben, denn vor September wird in Washington zumindest geldpolitisch nichts passieren», sagt ein Händler. Gegen Wochenschluss stehen mit ersten Unternehmenszahlen und den Inflationszahlen aus den USA weitere Punkte auf der Agenda, die den Markt bewegen könnten. Generell sollten sich Investoren aber darauf einstellen, dass die Aktivität und damit die Umsätze in den kommenden Wochen weiter abnehmen. In diesem Umfeld könne es durchaus volatiler zugehen.