Was die Schweiz anbelangt, so wird auf Unternehmensebene in der neuen Woche am Dienstag das Quartalsergebnis der UBS für Gesprächsstoff sorgen. Dabei interessiert die Beobachter insbesondere, ob sich die Lage bei der übernommenen Credit Suisse stabilisiert hat und wie weit die Fortschritte bei der Integration schon gediehen sind. Später im Wochenverlauf stehen aber auch noch etwa Swiss Life und Zurich auf der Agenda. Am Montag ist die Agenda aber firmenseitig noch leer.