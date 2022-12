Der Euro hat sich auch am Mittwoch über 1,06 US-Dollar gehalten. Am Mittag notiert der Euro bei 1,0620 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Derweil ist eine leicht anziehende Nachfrage nach dem Franken auszumachen. So kostet ein Euro am Mittag 0,9832 Franken, nachdem er am Morgen noch zu 0,9855 umgegangen ist. Das Dollar/Franken-Paar steht aktuell mit 0,9259 ebenfalls etwas tiefer als im frühen Handel.