Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt gedrückt. Die erneut aufgeflammten Sorgen über hohe Zinsen haben am Dienstagabend auch den US-Aktienmarkt deutlich ins Minus gedrückt. Am Bondmarkt waren die Renditen zehnjähriger US-Anleihen am Dienstag auf den höchsten Stand seit 16 Jahren geklettert, nachdem Daten vom US-Arbeitsmarkt deutlich stärker ausfielen als erwartet. Die Stärke der US-Wirtschaft überrasche weiterhin, was für einen weiteren Zinsschritt im laufenden Jahr sprechen könnte, sagte ein Marktanalyst.