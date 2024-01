Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte zu Handelsbeginn um 0,35 Prozent auf 111,50 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,08 Prozent.



Am US-Anleihemarkt verlief der Handelsauftakt ohne grössere Impulse. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Unterstützung erhielten sichere Anlegen wie US-Staatspapiere von der angespannten Lage im Nahen und Mittleren Osten. Der Gaza-Krieg und die mit ihm verbundene Eskalationsgefahr sorgen für eine stärkere Nachfrage.



Aus den Reihen der US-Notenbank Fed sind vorerst keine wichtigen geldpolitischen Äusserungen zu erwarten. Die vor Zinsentscheidungen übliche Schweigeperiode ist bereits in Kraft. Die Entscheidung der Federal Reserve steht allerdings erst in der kommenden Woche an.