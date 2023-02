Der SMI verliert 0,6 Prozent auf 11'150 Punkte. Konsolidierung heisst die Devise am Schweizer Aktienmarkt. Dabei dürften Umschichtungen zwischen einzelnen Aktien und Sektor-Rotationen weiter den Ton angeben, heisst es in einem Kommentar. Seit Anfang Jahr konnte man einen Switch raus aus den defensiven Werten in Wachstumswerte beobachten.