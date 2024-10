«In den USA sind die Zinsen auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen, was die Stimmung am Aktienmarkt dämpft», ergänzen die Experten der Graubündner Kantonalbank in einem Kommentar. Generell seien die Anleger derzeit sehr vorsichtig. «Wir stehen vor entscheidenden Wochen mit einer Reihe von Gewinnberichten, dem US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag und den US-Wahlen in nur elf Tagen», fasst ein anderer Stratege die aktuelle Marktlage zusammen. Derweil nehmen Ökonomen die ersten Anzeichen einer Erholung beim deutschen Ifo-Geschäftsklima am Morgen wohlwollend auf.