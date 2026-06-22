Fortsetzen dürfte sich am Montag aber auch der Sinkflug bei den Aktien von Börsenneuling SpaceX. Mit einem vorbörslichen Minus von 4,7 Prozent steuern sie auf den dritten Verlusttag zu. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla -Chef Elon Musk zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt bescherte. Mit einem Börsenwert von gut 2,4 Billionen US-Dollar belegte SpaceX zuletzt noch Rang sechs - hinter Nvidia , Alphabet , Apple , Microsoft und Amazon .