Der Euro notiert am Mittwochmorgen gegenüber dem Dollar kaum verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0779 US-Dollar und damit nur eine Spur höher als am Vorabend gehandelt. Gegenüber dem Franken hat sich der Dollar mit 0,9010 nach 0,9014 Franken am Vorabend ebenfalls kaum verändert. Auch der Euro notiert mit 0,9713 Franken praktisch unverändert.