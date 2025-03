Die asiatischen Börsen sind am Dienstag weiter im Aufwind gewesen und sind damit den über Nacht erzielten Gewinnen der Wall Street gefolgt. In Tokio legte der japanische Aktienindex Nikkei um mehr als ein Prozent zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um 1,5 Prozent auf 37.947,88 Punkte und der breiter gefasste Topix notierte 1,4 Prozent höher bei 2.787,68 Zählern. «Die Anleger waren erleichtert über einige positive Signale, wie die Kursgewinne an der Wall Street und die Rallye der inländischen Handelshäuser, aber die Gesamtsituation hat sich nicht geändert», sagte Yusuke Sakai, ein leitender Händler bei T&D Asset Management. Jedoch belasteten die möglichen Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump die Stimmung, so Sakai weiter. In Japan stiegen die Aktien von Handelsunternehmen sprunghaft an, nachdem Warren Buffetts Berkshire Hathaway seine Beteiligungen an fünf japanischen Handelshäusern erhöht hatte. Mitsui & Co stiegen um 4,32 Prozent und Mitsubishi kletterte um 4,27 Prozent.