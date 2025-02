Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Nachdem der Leitindex SMI am Donnerstag bis auf 45 Punkte an sein Rekordhoch von Anfang 2022 (12'997) herangekommen war, nahmen Investoren am Freitag erst einmal Gewinne mit. Mit einem Plus von mehr als 10 Prozent seit Jahresbeginn könnte sich dieser Trend erst einmal fortsetzen, heisst es im Handel. Dies auch, weil Impulse zum Wochenstart sehr rar sind: so bleibt etwa die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen.