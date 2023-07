Der harzige Start ins zweite Semester setzt sich für die Schweizer Börse fort.



Der Schweizer Aktienmarkt ist schwächer in die Sitzung vom Mittwoch gestartet. Der verhaltene Einstieg ins zweite Semester vom Montag und Dienstag setzt sich damit fort. Da die Börsen in New York am Vortag wegen des Nationalfeiertages geschlossen blieben, fehlen die entsprechenden Vorgaben als Impulsgeber.



Die Futures auf die US-Indizes neigen aber zur Schwäche und auch in Asien schlossen die Börsen mehrheitlich rot, belastet von schwachen Konjunkturdaten aus China.

Die Blicke der Investoren sind indes bereits auf die neuesten Daten der Einkaufsmanager in der Eurozone gerichtet, sowie auf die Publikation des Protokolls der jüngsten Sitzung des FOMC von heute nach Börsenschluss.



Die nach wie vor anhaltende relative Stabilität an den Märkten wird in Börsenkreisen teils skeptisch gesehen. So spricht etwa Generali Insurance Asset Management in einer Einschätzung von einem "falschen Gefühl der Ruhe" und verweist auf die keinesfalls rosigen Aussichten für die US-Wirtschaft oder die "verdächtig tiefen" Volatilitäten an den Aktien- oder Devisenmärkten. Und für die Privatbank Von Graffenried scheint ein "Soft Landing" der Wirtschaft in den Kursen bereits eingepreist.



Sollte es aber wider Erwarten zu einer flächendeckenden Rezession kommen, sei mit starken Kurskorrekturen zu rechnen.