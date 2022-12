Die asiatischen Aktien klettern am Donnerstag in die Gewinnzone. Positive US-Verbraucher-Daten und ein erstarkter Yen infolge des BoJ-Entscheids munterte die Anleger auf. "Der sprunghafte Anstieg der Renditen und die weitere Aufwertung des Yen werden den Wert der Vermögenswerte japanischer Anleger verringern", schrieben die Analysten von Capital Economics in einer Kundennotiz. "Versicherungsunternehmen werden am stärksten von den fallenden Anleihekursen betroffen sein, während Pensionsfonds am meisten unter einem stärkeren Wechselkurs zu leiden haben. Wir bezweifeln jedoch, dass niedrigere Anlagerenditen systemische Risiken mit sich bringen".