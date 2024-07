Mit ABB, Novartis und VAT werden an jenem Tag drei Blue Chips Zahlen vorlegen, die weiteren Unternehmen aus dem SLI sind Richemont am Dienstag und Schindler am Freitag. Für Gesprächsstoff ist in den nächsten Tagen also gesorgt, wenn auch der Montag von Unternehmensseite her noch ruhig bleiben dürfte.