Der US-Autobauer Ford bereitet einem Medienbericht zufolge eine neue Entlassungsrunde für US-Mitarbeiter vor. Betroffen von den Stellenstreichungen seien Angestellte unter anderen in den Bereichen Elektromotoren und Software in Detroit, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Wie viele Mitarbeiter entlassen werden sollen, blieb zunächst unklar. Der US-Konzern hatte im vergangenen Jahr seine Gewinnziele verfehlt und will sich einer Radikalkur unterziehen. Zuletzt hatte Ford angekündigt, jeden neunten Job in Europa zu streichen und sich auf die Entwicklung in den USA zu konzentrieren.