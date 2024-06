Die Turbulenzen nach der Ausrufung von Neuwahlen in Frankreich dürften das Geschehen in der neuen Woche weiterhin prägen. Hierzulande sind diese Woche nicht Unternehmensnews im Fokus. Es ist die Schweizerische Nationalbank (SNB), welche (fast) die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte. Am Donnerstag steht der nächste geldpolitische Entscheid auf der Agenda. Von den 19 von der Nachrichtenagentur AWP befragen Ökonomen und Analysten erwarten elf keine weitere Zinssenkung und acht eine Senkung um weitere 25 Basispunkte.