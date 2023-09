Die Anleger warten Börsianern zufolge auf die Daten zu den US-Verbraucherpreisen für August, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Der jüngste Anstieg der Ölpreise und starke Wirtschaftsdaten haben Sorgen über eine hartnäckige Inflation geschürt und Zweifel an einem Ende der Straffung der US-Geldpolitik genährt. «Es sieht so aus, als würde die Fed den September auslassen, aber die Inflationsdaten, die wir bis November erhalten, sind von entscheidender Bedeutung und der Markt ist an einem Punkt angelangt, an dem eine weitere Straffung grossen Gegenwind bedeuten könnte», sagte Thomas Hayes von Great Hill Capital LLC.