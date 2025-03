«Die neuen Zölle werden die Situation der deutschen Autobauer, deren Gewinne bereits deutlich eingebrochen sind, weiter erschweren», sagte Chefanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch Auto-Zölle in Höhe von 25 Prozent an, die ab dem 2. April gelten sollen. «Jetzt wird entscheidend sein, wie die EU und andere betroffene Staaten auf die US-Ankündigung reagieren», sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. «Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem sich die Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen immer schneller drehen kann.»