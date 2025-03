In Asien sind die Börsen am Donnerstag nach der Bekanntgabe neuer Zölle auf Autoimporte durch US-Präsident Donald Trump abgerutscht. Die zusätzlichen Zölle verschärfen den globalen Handelskrieg, der wiederum die Inflation anheizen könnte. Die japanische Börse hat am Donnerstag schwächer tendiert. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 37.609,02 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent niedriger bei 2.794,61 Zählern. «Die Marktreaktion hielt sich in Grenzen, da die Zollankündigung im Rahmen der Erwartungen lag», sagte Hiroyuki Ueno, Chefstratege bei Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.