Die Aktien von Micron fallen im vorbörslichen Handel um bis zu 7 Prozent, was dem grössten Tages-Rückgang seit November entspricht. Die Aktie hatte in diesem Jahr 36 Prozent zugelegt. China startete eine neue Attacke in dem eskalierenden Halbleiterkrieg mit den USA und gab am Montags bekannt, dass Produkte von Micron eine Überprüfung zur Cybersicherheit nicht bestanden hätten. In einer Erklärung am Sonntag warnte Peking die Betreiber wichtiger Infrastrukturen vor dem Kauf der Produkte.