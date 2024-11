Konkret nähert sich das Ifo-Geschäftsklima dem tiefsten Stand seit Jahresbeginn. Die Sorge, dass Deutschland im Winter in eine Rezession abrutscht, werde durch die Daten kaum zerstreut, heisst es etwa bei der ING in einem Kommentar. Und auch die Commerzbank titelte in einer ersten Reaktion, das Ifo mache keine Hoffnung. In den kommenden Tagen stehen in den USA die persönlichen Konsumausgaben (PCE) auf der Agenda. Sie sind das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank Fed. Ausserdem wird das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht. Ansonsten ist die Börsenwoche in den USA wegen Thanksgiving verkürzt, womit ein wichtiger Impulsgeber wegfällt.