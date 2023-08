"Die schwache Inflation in China dürfte in Zukunft eine globale disinflationäre Kraft auf den Gütermärkten darstellen", schrieben die Ökonomen der ANZ in einer Kundenmitteilung. Investoren blicken nun auf die US-Inflationsdaten am Donnerstag. Sie erwarten, dass diese deutliche Unterschiede in der Preisentwicklung zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt zeigen werden.