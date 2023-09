Der Handelstag startet mit durchwachsenen Vorgaben aus den USA und Asien. Während der Dow Jones erneut tiefer schloss, konnte sich die technologielastige Nasdaq leicht im Plus halten. Für Verunsicherung sorgten vor allem Ängste in Bezug auf möglichen weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed. Zudem machten nochmals steigende Anleihe-Renditen riskantere Aktien-Anlagen zunehmend unattraktiv, war im Markt zu hören.



Für Gesprächsstoff sorgen könnte am Schweizer Markt die umfangreiche Kapitalbeschaffung beim Sensorenhersteller AMS Osram, die das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss bekannt gab. Am Vormittag will das Unternehmen in einem Webcast den Schritt auch noch ausführlich erläutern.