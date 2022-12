Die Merck-Titel reagierten mit einem Plus von 1,8 Prozent etwas verhaltener auf die Nachricht. Derweil zogen die in New York gelisteten Anteilsscheine des Mainzer Moderna-Konkurrenten Biontech , der ebenfalls an mRNA-Krebsimpfstoffen forscht, um sieben Prozent an. Beim Softwarekonzern Oracle konnten sich die Anleger nach Quartalszahlen nicht über einen dauerhaften Kursanstieg freuen: Am Ende verloren die jüngst gut gelaufenen Titel 0,9 Prozent. Dank florierender Cloud-Services laufen die Geschäfte beim SAP -Konkurrenten weiter rund. Er übertraf die Markterwartungen, einige Analysten hoben ihre Kursziele für die Aktie an.