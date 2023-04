Anzeichen einer Verlangsamung des US-Arbeitsmarktes macht am Mittwoch die Anleger in Asien hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten nervös. Die US-Industrie hat im Februar erneut ein Auftragsminus eingefahren. Auch die Jobmarktdaten für Februar zeigten einen überraschend starken Rückgang bei neu eröffneten Stellen. "Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist gestiegen", sagte Jamie Dimon, Chef der größten US-Bank, JP Morgan, in einem Brief an die Aktionäre. Er warnte, dass die Vertrauensängste, die den Bankensektor erschüttert haben, noch nicht verschwunden sind. "Die aktuelle Krise ist noch nicht vorbei", sagte er. "Und selbst wenn sie hinter uns liegt, wird sie noch jahrelang Auswirkungen haben."