Die Ölpreise steigen am Mittwoch und knüpfen damit an die Gewinne vom Vortag an. Im Vergleich zum Dienstag halten sich die Aufschläge aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostet 73,81 US-Dollar. Das sind 19 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar steigt ebenfalls geringfügig um elf Cent auf 70,05 Dollar.