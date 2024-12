Das Euro-Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9316 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch das Dollar-Franken-Paar bewegt sich in einer engen Spanne. Zuletzt wurden 0,8861 bezahlt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt und mit Kursen von zuletzt 1,0514 die Marke von 1,05 gehalten.