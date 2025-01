Die Börse in Shanghai blieb weiterhin wegen des chinesischen Neujahrfestes geschlossen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen wurde ebenfalls nicht gehandelt. Stattdessen stand die Rückkehr der Börsen in Südkorea im Mittelpunkt des asiatischen Interesses. Der Leitindex KOSPI rutschte um ein Prozent ab, nachdem das chinesische Unternehmen DeepSeek Anfang der Woche einen Durchbruch bei billigen KI-Modellen bekannt gegeben hatte, der eine weltweite Marktkrise auslöste. Die Aktien von Samsung Electronics, das am Freitag ein begrenztes Gewinnwachstum für das erste Quartal prognostizierte, fielen um drei Prozent, während SK Hynix, ein wichtiger Zulieferer von Nvidia, um 10,9 Prozent abrutschte. Grund dafür war ein Einbruch im US-Sektor für künstliche Intelligenz aufgrund von Bedenken über die Auswirkungen des kostengünstigen chinesischen KI-Modells DeepSeek. Vasu Menon, geschäftsführender Direktor für Anlagestrategie bei OCBC, sagte, dass die DeepSeek-Entwicklung zu einer gewissen Unsicherheit führen und die Bewertungen der KI-Akteure kurzfristig unter Druck setzen könnte, dass dies aber nichts an den mittel- bis langfristigen Aussichten ändert. «Der Bedarf an mehr KI-Infrastruktur wird weiterhin bestehen und jede neue Rechenkapazität sollte durch die steigende KI-Nachfrage absorbiert werden, die in den kommenden Jahren deutlich zunehmen könnte.»