Chinesische Aktien verbuchen mit dem letzten Handelstag im August den schlechtesten Monat seit Februar. Die Stimmung der Anleger wurde durch die anhaltend düstere Wirtschaftslage in China getrübt. Jüngste Daten zeigten, dass die Produktion im August den fünften Monat in Folge schrumpfte und die Expansion im Dienstleistungssektor etwas an Schwung verlor. Gleichzeitig versucht die Regierung in Peking, dem angeschlagenen Immobiliensektor weiter auf die Beine zu helfen: Zwei der grössten Städte Chinas haben am Mittwoch die Vergabebedingungen für Hypotheken gelockert, so dass Hauskäufer unabhängig von ihrer bisherigen Bonität Vorzugskredite für den Kauf eines Eigenheims erhalten können. Doch die Sorgen bleiben: Chinas grösster privater Immobilienentwickler, Country Garden, warnte vor Ausfallrisiken, sollte sich seine finanzielle Performance nach einem Rekordverlust im ersten Halbjahr weiter verschlechtern.