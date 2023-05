Die Entscheidung der Regierung in Peking, dem US-Speicherchiphersteller Micron Technology wegen Sicherheitsbedenken die Lieferung an Informations-Infrastruktur-Unternehmen im Lande zu untersagen, trieb die Werte der direkten Konkurrenten an: Die Aktien von SK Hynix stiegen um ein Prozent, Samsung Electronics legte um 0,5 Prozent zu, während der breitere Markt ein Plus von 0,6 Prozent verzeichnete. Die Aktien von Toshiba blieben flach.