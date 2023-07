Der SMI notiert 0,18 Prozent höher auf 11'239,48 Punkten. Der Handel verläuft laut Börsianern angesichts des Unabhängigkeitsfeiertags in den USA, an dem die dortigen Börsen geschlossen bleiben, in ruhigen Bahnen. Und auch auf Konjunkturseite mangelt es an Daten, die den Markt massgeblich beeinflussen könnten. Allerdings könnte es sich vor der bald anlaufenden Berichtssaison um die berüchtigte "Ruhe vor dem Sturm" handeln, mahnten Marktteilnehmer. Die Konjunkturdaten in den USA und Europa trübten sich ein und die Zahl der möglichen Belastungsfaktoren nehme nicht ab. Schon bald erwartet die Anleger eine Flut von Ergebnissen einiger der grössten Namen an der Schweizer Börse.