In China belasteten die am Montag veröffentlichten Wirtschaftsdaten weiter die Börsen. Die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Corona-Pandemie verlor auch angesichts einer schwachen globalen Nachfrage an Schwung. So wuchs das BIP von April bis Juni nur noch um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.