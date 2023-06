Die durch die jüngsten US-Inflationsdaten geschürte Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause der US-Notenbank Fed lassen die Anleger in Asien am Dienstag zugreifen. Die US-Teuerungsrate ging im Mai auf vier Prozent zurück, nachdem sie im vorangegangenen Monat noch bei 4,9 Prozent gelegten hatte. Während die schwachen Inflationsdaten der Fed grünes Licht geben, ihren Zinserhöhungszyklus am Donnerstag zu unterbrechen, wird die anhaltende Kerninflation den Finger der Fed in den kommenden Monaten auf dem Zinserhöhungsknopf lassen", sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.