Nach einem Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman wurden Durchfahrten in der Strasse von Hormus gestoppt. Damit flammt die Unsicherheit wieder auf. Bereits an der Wall Street hinterliess diese Entwicklung ihre Spuren - frühe Gewinne dank frischer KI-Euphorie wurden vom Dow Jones nur knapp ins Ziel gerettet, an der Nasdaq gab es Verluste. Die Märkte in Asien färbten sich am Morgen tiefrot. «Ausgelöst wurden die Verluste im Tech-Sektor von Apples Ankündigungen für Preiserhöhungen, hinzu kamen Berichte über eine Verschiebung des OpenAI-Börsengangs. Die Welle schwappte dann auf Asien über und sorgte für entsprechend starke Verkäufe», so ein Händler.