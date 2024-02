Beflügelt vom Aufwind an der Wall Street hat sich der japanische Nikkei am Freitag auf ein Allzeithoch zu bewegt. Zahlen vom Donnerstag zeigten, dass Japan und Grossbritannien Ende letzten Jahres in die Rezession gerutscht waren und die Einzelhandelsumsätze in den USA im vergangenen Monat viel stärker als erwartet zurückgegangen waren. Das Ergebnis könnte jedoch laut Analysten eine relativ lockere Geldpolitik sein. «Ich denke, dass das Bild der Nachfrage in einigen der entwickelten Marktwirtschaften zu bröckeln beginnt», sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.