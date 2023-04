Für die grösste Aufmerksamkeit am Schweizer Markt wird am Dienstag die letzte Generalversammlung der Credit Suisse sorgen. Der Anlass findet nach dreijähriger Corona-Pause erstmals wieder mit Aktionären im Zürcher Hallenstadion statt. Es ist anzunehmen, dass vor allem Kleinaktionäre die GV nutzen werden, um ihrem Ärger Luft zu verschaffen. Die letzte Generalversammlung in der 166-jährigen Geschichte der Bank aber keine grosse Schlagkraft mehr. Die Aktionäre können am historischen Deal, dem Verkauf der CS an die UBS, nichts mehr ändern. Und viele andere heisse Traktanden wurden von der Agenda genommen, etwa die sogenannte Entlastung des Verwaltungsrates.